Je verwacht het weer wel, en het is ook zo. De Powned-verslaggever die vorige week door Amersfoort liep met een keppeltje op, is deze week afgereisd naar/op/in Urk. Met een boerka aan! Nou dan weet u het wel. Op Urk rammen ze verslaggevers die vervelende vragen stellen in elkaar, maar een man in een boerka, die wordt door niemand lastiggevallen.