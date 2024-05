Stukje sociologie van de koude grond vandaag bij publieke omroep Powned, bekend van tv internet. Verslaggever Abel Bijlsma vroeg zich af hoe het zit met de Jodenhaat in Nederland. En wat blijkt. Het is precies zoals al die burgemeesters dat in hun open brief schreven! Overal complotdenkers! Zelfs in Amersfoort, de gemiddeldste stad van Nederland! Hoewel. Die man uit het stukje hierboven. Dat lijkt ons een echte complotdenker (hij draagt wel een capuchon, maar dat is toch meer een praktische capuchon). Heeft iedereen toch een beetje gelijk.