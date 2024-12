Het zal je gebeuren zeg. Je hebt met je goede gedrag een staatslot gekocht vlak voor de jaarwisseling, of erger nog: gekregen. Nou ben je normaal niet zo van het gokken maar afijn, met uitgevallen ogen en een kegel van jewelste sjok je de volgende dag naar je computer om je lotnummer in te voeren. Wie weet, he, wie weet. Bij het langzaam met 1 vinger intoetsen van de cijfers en letters zie je in je ooghoek het in felle kleuren uitgelichte jackpot-bedrag steeds groter worden. Misschien heb je over een halve minuut wel tientallen miljoenen in je klauwen, je begint te zweten. Er flitsen beelden door je hoofd waar je sinds de aanvang van de herfst van je leven, alweer een paar jaartjes terug, niet meer van had gedroomd. De haven van Saint-Tropez, een Ferrari Testarossa, een goudgelige zon die verdwijnt aan de horizon en een boel vrouwen met jopen als skippyballen. Sodekneiters de uitslag is er al. En dan staat daar dus ergens in kleine lettertjes "u bent de gelukkige winnaar van een MINI". EEN MINI. ELEKTRISCH NOG WEL. JA DAAAAAGG.

Dan, als trotste 71-jarige man zijnde, GA JE DUS NIET. Maar opeens tegen het einde van het jaar verschijnen er allerlei ARTIKELEN over DIE ONDANKBARE MENSEN DIE MAAR HUN GEWONNEN MINI NIET KOMEN OPHALEN. Dus je moet wel. De "gelukkige winnaar" meldde zich dinsdagmorgen bij The Read Shop aan het Cassandraplein in Eindhoven, ook echt zo'n plek waar je je dus NOOIT een "gelukkige winnaar" zal voelen. Maar op het laatste moment hield meneer zijn eer hoog. Hij hoefde dat ding niet. Hij verzon tegenover Omroep Brabant een verhaal over slecht ter been zijn etc etc. Wij weten natuurlijk beter. Hij mag de gewonnen MINI terugverkopen aan de autodealer.