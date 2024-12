Bij de Postcode Loterij kun je geen elektrische MINI winnen. Tenminste, misschien kun je bij de Postcode Loterij wel een elektrische MINI winnen, geen idee eigenlijk, wij hebben er in ieder geval nog nooit een elektrische MINI gewonnen, maar mocht je bij de Postcode Loterij een elektrische MINI winnen, dan komt die strontvervelende Gaston dat ding hoogstpersoonlijk je garage induwen en kan het niet voorkomen dat die auto een jaar lang ergens in Eindhoven staat te verrotten omdat je je prijs niet hebt geclaimd. De Postcode Loterij is namelijk de vervelendste loterij van Nederland, als je niet wordt lastiggevallen door opdringerige verkopers van loten van de Postcode Loterij, word je wel lastiggevallen door allerlei klimaatmaatregelen die de overheid noodgedwongen moet nemen omdat het door de Postcode Loterij gesponsorde Urgenda een belachelijke rechtszaak heeft aangespannen en gewonnen.

Maar goed. De Potscode Loterij heeft dus NIKS te maken met de Oudejaarstrekking, die is van de Staatsloterij. En dat, terwijl GeenStijl vanmiddag bij een topic over een bij de Oudejaarstrekking gewonnen MINI zo'n stomme truck van de Postcode Loterij liet zien. Dat komt omdat nog wel eens een gebbetje willen uithalen met onze plaatjes en er nu eenmaal geen foto van een elektrische Staatsloterij MINI in de ANP-fotobank zit. En ach, al die loterijen, één pot nat, je hebt nog een grotere kans om de Staatsloterij te winnen dan dat je een keer de loterij wint, nietwaar. Maar bij de Postcode Loterij waren ze zo van die foto geschrokken dat ze binnen twee uur in de mail zaten met het verzoek die truck te verwijderen. Alsof mensen denken dat een elektrische MINI eigenlijk een vrachtwagen is met heel groot '59,7 MILJOEN' erop. Mensen zijn dom, zeker mensen die loten kopen bij de Postcode Loterij, maar zo dom zijn ze nu ook weer niet. Nou ja. Wij van GeenStijl zijn de lulligste niet en wij halen die foto weg. Bewijs dat er iemand bij de Postcode Loterij zo weinig te doen heeft dat hij GeenStijl gaat mailen met het verzoek de foto van de 'kanjertruck' van de site halen na de breek.