Een van de laatste vuurwerkcampagnes aller tijden en eindelijk een keer een goede. Niet allemaal van die uitgeschoten ogen en afgeknalde vingertjes. Vinden de kindertjes alleen maar cool. Net als die pakjes peuken. Hee kijk die mevrouw ziet eruit als een lijk, vet hip, doe maar Caballero zonder filter. Maar de mensen waarschuwen in de stijl van de Staatsloterij, het door het ministerie van Financiën gesponsorde kansspelletje bedoeld om mensen heel arm te maken, dat is natuurlijk top. ZOIEKS WAT IS DAT NOU. Nou kinders, dat is dus de Staatsloterij, koop maar lekker een staatslot van centen die je eigenlijk niet hebt. Aaaargghhhh nee laat maar! Vuurwerk, daar blijf ik met mijn poten af! Zo gaat dat dan. Bijna net zo goed als 'Je bent een rund als je met vuurwerk stunt'! Enfin, stel, u hebt aan het einde van het jaar nog 50 euro over. Wat koopt u dan?