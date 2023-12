Dit is pas een prachtige Nederlandse traditie: net zo lang zeuren en zeiken over iets zodat iedereen er vanzelf geen zin meer in heeft. Het lukte met Zwarte Piet. Dat oeverloze gelul haalde een paar jaar lang al het plezier weg bij dat 'kinderfeest'. Het gaat ons lukken bij de fatbike, want de fatbike is een product voor idioten, clowns, criminelen, losers en mammieskindjes, en het berijden van zo'n kinderachtige dikkebandendebielmobiel moet verboden worden. En nu gebeurt het bij vuurwerk. Voortdúrend in het nieuws. 16 gemeenten met vuurwerkverbod, 95 procent voor verbod, 15.000 incidenten, 10 miljoen schade, 30 gemeenten voor een verbod, enz. enz. Het is onhoudbaar. Het is allang besloten, we moeten alleen nog even door de wringer. Het drupt in de emmer en het drupt in de emmer en het drupt in de emmer. Maak die troep maar lekker verboden. Wij hebben d'r toch al helemaal geen zin meer in: steek het vuurwerk maar lekker in je reet. Tot volgend jaar!