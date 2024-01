De gedachte dat een landelijk vuurwerkverbod een wondermiddel is, mist elke realiteitszin. Europa kent vrij verkeer van goederen en personen. Zelfs als die goederen bestaan uit harddrugs, vuurwapens of illegaal vuurwerk blijken onze grenzen wagenwijd open te staan. Alles is handel. Zwaar vuurwerk is legaal & vrij verkrijgbaar in Duitsland en België, het is dus dweilen met de kraan open.

Maar dan mis je nog iets veel idioter: alsof het legaal zou zijn om legaal vuurwerk naar mensen te gooien. Op het moment dat je iets naar een mens gooit, ben je illegaal bezig. Dat wordt het voorwerp illegaal, gezien het gebruik, al was het een stoeptegel, bierflesje of telefoon. Al het vuurwerk dat naar mensen wordt gegooid, is illegaal. Al is het een zielig kinderpakketje.

De huidige ambtsinstructie voor agenten is ook heel duidelijk. Bij het beteugelen van ernstige wanordelijkheden mag het vuurwapen ingezet worden. Denk aan het wapen tonen, een waarschuwingsschot of aanhoudingsvuur. Rellen plus gewonde politieagenten voldoen daaraan. Je kan niet met tientallen agenten urenlang een uitgebrande dienstauto verdedigen, er is meer te doen.