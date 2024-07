Ja ho wacht even ho. Een loterij die gebaseerd is op het idee om iedereen die er niet aan meedoet zich ontzettend naar te laten voelen als de jackpot op hun postcode valt, die 'goede' doelen sponsort die zich actief inzetten om democratisch tot stand gekomen beleid bij de rechter aan te vallen, die arme mensen beschouwt als een lollig experimentje, die loterij, namelijk de Postcode Loterij, koopt advertenties op de homepage van De Telegraaf om voor heel Wakker Nederland de NOODKLOK te luiden over dat de kansloze mentale gezondheidsplaag onder jongeren ongehinderd verder gaat. En dan gaan ze over drie maanden een campagne beginnen over hoe verschrikkelijk het toch is dat iedereen zo verdrietig wordt van negatieve artikelen in de media, zoals Noodklok: mentale gezondheid jongeren zwaar onder druk. Is dat dan wat ze met circulaire economie bedoelen?