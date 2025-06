Stel: je verzint een minister die tegelijkertijd getrouwd is met de producent van verschillende invloedrijke tv-programma's.

Stel: je verzint dat die minister een cruciale rol speelde in het grootste politieke achterkamertjesschandaal van deze eeuw.

Stel: je verzint dat die minister nadat ze is opgestapt als minister van Defensie allerlei functies op het terrein van Defensie vervult.

En dan moet je verzinnen dat die minister er nog een baantje bij krijgt. In de Raad van Commissarissen. Van een organisatie.

En je verzint: ze gaat bij een organisatie die met extreem agressieve marketingcampagnes en emotionele chantage geld weghaalt bij arme stumpers om het uit te delen aan 'goede doelen' zoals Urgenda om over de hele wereld klimaatzaken aan te spannen zodat democratisch gekozen regeringen in hun handelingsvrijheid beperkt worden op basis van verdragen die met totaal andere situaties in gedachten zijn gesloten. Een organisatie die de leden van haar Raad van Commissarissen maar liefst 246.000 euro betaalde (gedeeld door zes, komt neer op ongeveer 40k per persoon per jaar voor een parttimebaantje) in 2024.

Dat zou erg vergezocht zijn natuurlijk.

Het is dan ook maar goed dat Pieter Waterdrinker dit niet heeft verzonnen in zijn boek over de Postcode Loterij.

Maar toch gek dat er wel een nieuwsbericht met deze strekking verscheen op casinonieuws.nl, de site met betrouwbaar nieuws over casino's en dergelijke.

En ook op de site van de Postcode Loterij.

Gelukkig was Kajsa Ollongren afgelopen weekend niet samen met allemaal internationale hotemetoten (inclusief Mark Rutte, David van Weel, Koning Willem-Alexander en deze twee) op de Bilderberg Conferentie. Anders gaan mensen nog allemaal complotten vermoeden.