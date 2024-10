De explosie aan het Hefveld in Eindhoven is veroorzaakt door: EEN RAKETWERPER. Dat denkt explosievendeskundige Ad van Riel. "Ze moeten hebben zitten klooien met dat ding. Zo'n antitank-brisantgranaatraket is heel gevoelig: een beetje statische elektriciteit kan al genoeg zijn om hem te laten ontploffen. Dat kan al gebeuren als je met je sokken over het tapijt loopt", aldus Van Riel tegen RTL. Hij vermoedt dat het ding afkomstig is uit een oorlogsgebied, bijvoorbeeld voormalig Joegoslavië. Huis in puin, mensen gewond, restanten van raket op straat, Eindhoven in schok. En weet u wat we dan zeggen?

