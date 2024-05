Ik het kader van 'die kun je dus ook al niet meer vertrouwen': De politie zoekt getuigen na een "mogelijk opzettelijke" aanrijding van een 56-jarige fietser in Eindhoven. De fietser werd aangereden door 58-jarige ANWB-medewerker in een busje van de wegenwacht en verkeert momenteel in levensgevaar.

"Het slachtoffer raakte bij de aanrijding aan het einde van de middag zwaargewond. De politie concludeerde uit het eerste onderzoek dat er mogelijk sprake is geweest van opzet, daarom is de 58-jarige bestuurder van de bus aangehouden. De recherche en verkeersspecialisten doen onderzoek."

De politie is op zoek naar mensen die iets hebben gezien of beschikken over beelden van de aanrijding.