Er zijn dagen dat wij de persberichten van de stichting Kappen met Kolen (staan dus de hele tijd bij het provinciehuis in Noord-Holland de weg te blokkeren en te roepen dat ze moeten kappen met kolen) overslaan, wij hadden dus vorige week niet gehoord dat een PVV-Statenlid een Kappen met Kolen-activist die de weg naar het provinciehuis aan het blokkeren was heeft aangereden. "Iets voor elven sloeg PVV-Statenlid Roland van Tiggelen de oprit naar de parkeergarage aan De Dreef in. Op de oprit stonden duidelijk zichtbaar een aantal in gele overalls geklede activisten met een spandoek met de tekst KAPPEN MET KOLEN. Van Tiggelen reed door het spandoek heen en raakte daarna een van de activisten die achter het spandoek stond te filmen." Kijk je moet geen mensen aanrijden maar als je niet aangereden wilt worden moet je misschien ook niet midden op de weg gaan staan.

Het ANP heeft het nagevraagd bij Van Tiggelen en die erkent dat hij niet heeft geremd. "Van Tiggelen zegt dat hij zich er niet van bewust was dat iemand gewond was geraakt. Hij erkent dat hij niet heeft geremd, maar wil geen excuses aanbieden. "Maar ik wil dit niet opnieuw. Het zorgt er alleen maar voor dat dit soort clubs media-aandacht krijgen", zegt hij maandag. "Je wil voorkomen dat iemand met een been onder het achterwiel komt."" En de oplossing? De PVV past de vergadertijden aan. ""Dit is niet voor herhaling vatbaar", zei Van Tiggelen. "Daarom heeft de fractie besloten wekelijks op een andere tijd te vergaderen." Van Tiggelen had gehoord dat er maandag opnieuw een demonstratie zou zijn. Daarom is hij ditmaal met de bus gekomen." Okee dan. Rijdt die bus eigenlijk op kolen?