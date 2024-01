Gezellig verhaal rond cabaretier, VPRO-gezicht en Volkskrant-briefjesrubriekicoon Theo Maassen, Eindhoven. Theo zou nogal last hebben van losse handjes. Opmerkelijk, omdat-ie tijdens Zomergasten nog wel zo leuk in gesprek ging met Khadija Arib over huiselijk geweld. "Verschillende bronnen, onder wie vermeende directe slachtoffers, maken in de nieuwe editie van weekblad Privé melding van meerdere incidenten in de privésfeer. Onder meer zijn partner en een ex-vriendin zouden daarbij verwondingen hebben opgelopen, tot een gebroken neus aan toe." De familie Maassen is momenteel weer een grote happy family en de VPRO wil, net als het management van Maassen, niet reageren. "De omroep wilde zich niet al te zeer mengen in het privéleven van de nieuwe medewerker en zag het bovendien niet als zijn taak ’rechter’ te spelen." Ah ja, de gebruikelijke koers bij de NPO: een BNNVARA'tje!