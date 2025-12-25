achtergrond

Vrolijk kerstfeest met Donald J. Trump: "including the Radical Left Scum"

Jaarlijkse kerstboodschap!

In de Verenigde Staten wordt weer Merry Christmas gezegd in plaats van Happy Holidays en dat is niet zozeer de verdienste van het verstand als wel van Donald J. Trump. Weten zelfs de kerstelfjes. Over kerstelfjes gesproken, die hebben daddy Trump verteld dat hij dit jaar mild moet zijn, lief, aardig, statesmanlike en verbindend bovendien. Daar handelt Trump dan ook naar, want hij luistert altijd naar raadgevers en adviseurs. Dus ging hij, zoals altijd gebeurt in de VS, op zijn allergezelligst bellen met kindertjes. Eerlijk is eerlijk: heel zoet. We vroegen ons zelfs even af of dit onze Trump nog wel was, ondanks natuurlijk die onuitwisbare Trumpiaanse manier van spreken die tegenover kinderen niet wezenlijk verandert. Toch werd het allemaal wat te vrolijk. Wij vrezen, maar gelukkig was daar al snel een heuse kerstboodschap, gewoon op X te lezen, en die tweet was als vanouds. Trump wenst de wereld en 'the radical left scum' fijne feestdagen een vrolijk kerstfeest en had daar nog wat aan toe te voegen, zoals hieronder te lezen. En zo kennen we hem gelukkig weer. Die onvermurwbare rouwdouwer. Trump blijft Trump, ook met kerst en ook in 2026. 

PS WAAR. BLIJFT. DE. KERSTBOODSCHAP. VAN (of). PREMIER. SCHOOF?!?

Amusant

Daar ook gezellig zo te zien

Tags: trump, kerst, kerstmis, kerstboodschap
@Dorbeck | 25-12-25 | 11:00 | 254 reacties

Reaguursels

