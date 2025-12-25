Vrolijk kerstfeest met Donald J. Trump: "including the Radical Left Scum"
Jaarlijkse kerstboodschap!
.@POTUS: "We track Santa all over the world... We want to make sure that he's not infiltrated — that we're not infiltrating into our country a bad Santa. We found that Santa is GOOD!" 🎅🏻 pic.twitter.com/Xj4BASNUKT— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 24, 2025
In de Verenigde Staten wordt weer Merry Christmas gezegd in plaats van Happy Holidays en dat is niet zozeer de verdienste van het verstand als wel van Donald J. Trump. Weten zelfs de kerstelfjes. Over kerstelfjes gesproken, die hebben daddy Trump verteld dat hij dit jaar mild moet zijn, lief, aardig, statesmanlike en verbindend bovendien. Daar handelt Trump dan ook naar, want hij luistert altijd naar raadgevers en adviseurs. Dus ging hij, zoals altijd gebeurt in de VS, op zijn allergezelligst bellen met kindertjes. Eerlijk is eerlijk: heel zoet. We vroegen ons zelfs even af of dit onze Trump nog wel was, ondanks natuurlijk die onuitwisbare Trumpiaanse manier van spreken die tegenover kinderen niet wezenlijk verandert. Toch werd het allemaal wat te vrolijk. Wij vrezen, maar gelukkig was daar al snel een heuse kerstboodschap, gewoon op X te lezen, en die tweet was als vanouds. Trump wenst de wereld en 'the radical left scum'
fijne feestdagen een vrolijk kerstfeest en had daar nog wat aan toe te voegen, zoals hieronder te lezen. En zo kennen we hem gelukkig weer. Die onvermurwbare rouwdouwer. Trump blijft Trump, ook met kerst en ook in 2026.
PS WAAR. BLIJFT. DE. KERSTBOODSCHAP. VAN (of). PREMIER. SCHOOF?!?
Merry Christmas to all, including the Radical Left Scum that is doing everything possible to destroy our Country, but are failing badly. We no longer have Open Borders, Men in Women’s Sports, Transgender for Everyone, or Weak Law Enforcement. What we do have is a Record Stock…— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 25, 2025
Amusant
.@POTUS: "What do you want from Santa?"— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 24, 2025
KID: "A Kindle."@POTUS: "That's pretty good. You must be a High IQ person. We need more High IQ people in the country."
🤣🤣🎅🏻 pic.twitter.com/JiwTh91SoY
.@POTUS: "What would you like Santa to bring?"— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 24, 2025
KID: "Not coal!"@POTUS: "You mean 'clean, beautiful coal.'"
🤣🤣🤣 pic.twitter.com/K15IqUMxzA
Daar ook gezellig zo te zien
Wishing you a peaceful and joyful Christmas Eve filled with love. pic.twitter.com/OB5GouvxTJ— Joe Biden (@JoeBiden) December 25, 2025
