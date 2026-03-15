achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

LIVE! F1 Glote Plijs van China

Max Verstappen start van P8 maar we zien 'm nog niet toveren in die zoemende ijscokar van 'm

Max Verstappen is niet blij met de prestatie van zijn auto bij de kwalificatie van de Grote Prijs van China

Heel eerlijk vinden we Formule 1 als kijksport er niet leuker worden, op deze manier. In plaats dat hok door de bochten te snoeien en op de rechte stukken naar de limiet te trappen is het: voetje van het gaspedaal om batterijtjes op te laden, rustig door het bochtje, beetje met het stuur friemelen, batterijtje weer leeg, nog een beetje aan het stuur friemelen, rustig door het bochtje, batterijtje weer vol, weer wat meer vermogen, nog maar een beetje friemelen, nog maar eens de voet van het pedaal, lift and coast door het bochtje, nog maar eens inhouden, nog maar een beetje friemelen, dan maar weer wat zachter rijden, dan weer een beetje harder en dan heb je 1 ronde afgelegd. Of in casu 1 londe, want het is de Glote Plijs van China! HOERA! Max Verstappen is extreem kansloos, of zo lijkt-ie althans, en zo loopt-ie er ook bij met z'n chagrijnige kop. Maar wie weet. Eerst maar effe goed van de plek komen met die zoemer. Later meer.
Update - Ho, beide McLarens hebben problemen starten vanuit de pits. Scheelt weer twee plekkies voor Max
Update - Verstappen weer helemaal naar achteren gevallen bij de start. Zoemmm
Update - Geen McLaren, Albon niet gestart, Bortoleto niet gestart. Leuke sport

Tags: formule 1, sport, f1, max verstappen
@Mosterd | 15-03-26 | 07:55 | 1 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Man doucht in openbare douche wast rug
Schaatser Joep Wennemars in oranje met muts en bril houdt armen omhoog

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.