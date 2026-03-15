Heel eerlijk vinden we Formule 1 als kijksport er niet leuker worden, op deze manier. In plaats dat hok door de bochten te snoeien en op de rechte stukken naar de limiet te trappen is het: voetje van het gaspedaal om batterijtjes op te laden, rustig door het bochtje, beetje met het stuur friemelen, batterijtje weer leeg, nog een beetje aan het stuur friemelen, rustig door het bochtje, batterijtje weer vol, weer wat meer vermogen, nog maar een beetje friemelen, nog maar eens de voet van het pedaal, lift and coast door het bochtje, nog maar eens inhouden, nog maar een beetje friemelen, dan maar weer wat zachter rijden, dan weer een beetje harder en dan heb je 1 ronde afgelegd. Of in casu 1 londe, want het is de Glote Plijs van China! HOERA! Max Verstappen is extreem kansloos, of zo lijkt-ie althans, en zo loopt-ie er ook bij met z'n chagrijnige kop. Maar wie weet. Eerst maar effe goed van de plek komen met die zoemer. Later meer.

Update - Ho, beide McLarens hebben problemen starten vanuit de pits. Scheelt weer twee plekkies voor Max

Update - Verstappen weer helemaal naar achteren gevallen bij de start. Zoemmm

Update - Geen McLaren, Albon niet gestart, Bortoleto niet gestart. Leuke sport