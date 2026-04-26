LIVE. Coup d'evenepoel in LBL
Als-ie maar geen voetballer wordt
Marathon onder de 2 uur, Collin Veijer op het podium bij de motorracers en nu de laatste van de grote voorjaarsklassiekers tijdens deze uitstekende Voorjaars Sport Zondag. Laatste keer ook dat Samantha met haar dikke draad naar de naaiclub gaat en u met een beuk bier (vandaag drinkt u Val-Dieu Blonde) met de ene hand in de broek en de andere in de Cheetos naar de KOERS kan kijken. Vandaag is úw dag. Boekje lezen, online schaken, GeenStijl erbij, pak voer naar binnen gooien & kijken hoe sportmannetjes zichzelf uit elkaar roppen. Normaal gesproken niet de leukste wedstrijd van het jaar (Pogacar wint toch), maar het was al effe spannend, omdat Hij een staatsgreep pleegde. Remco Evenepoel. God ging er vlak na de start vandoor, maar is net weer opgeslokt. België alvast in rep en roer. En wij ook. Proost. Later meer.
Update - Pogi weg. Die gekke Fransman Seixas zit mee. Remco eraf
Update - Pogacar is weg. Beh
Dit wil je ook lezen
LIVE. Allemaal bukken voor de Ronde van Vlaanderen
De enige echte religie van de vrede (en van de openbaringen)
LIVE. Gent-Wevelgem
Ja Flanders Fields enzo daar doen we dus niet aan (Iran trouwens wel)
LIVE! F1 Glote Plijs van China
Max Verstappen start van P8 maar we zien 'm nog niet toveren in die zoemende ijscokar van 'm