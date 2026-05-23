Welkom boksliefhebbers op de GeenStijls, waar we alle grote bokspartijen verslaan (voor een overzichtje zie de links hieronder) en waar we nu toch zijn aanbeland bij de grootste mismatch in jaren, en in ieder geval sinds Anthony Joshua tegen kneus Jake Paul: het ongeslagen Oekraïense fenomeen Oleksandr Usyk versus de voormalige kickbokskoning Rico Verhoeven. Om maar met die laatste te beginnen: we weten eigenlijk niet of-ie kan boksen. Als hij kickbokst staat hij heel actief/nerveus met z'n handen te wapperen (Badr Hari zei als commentator daarover: "Je wordt er moe van om alleen al naar die handen te kijken") en voor een kickbokser, die wat 'breder' staat om trappen op te vangen, bokst-ie vrij compact. Z'n trainer zegt dat Rico al vijftien jaar 'heel boksgericht kickbokst'. Maar ja.

Usyk is een kunstenaar, een tovenaar, alles wat boksen mooi maakt, de beste van de laatste tien jaar, misschien wel de beste zwaargewichtbokser aller tijden. Hij staat 24-0 en ramde alle kampioenen van de laatste jaren met rematches en al door de ring: Murat Gassiev, Tony Bellew, Derek Chisora, Anthony Joshua (1x, 2x), Daniel Dubois (1x, 2x), Tyson Fury (1x, 2x). Usyk is technisch superieur aan alles en iedereen, maakt hoeken, verandert van tempo, leest de wedstrijd, laat zich niet uit de tent lokken, beweegt als een vlinder, heeft voetenwerk uit de hemel, linkerjabs uit de hel en als het moment daar is gaat hij los en is er geen weg meer terug. Voor niemand. De kans dat de pound-for-pound beste bokser ter wereld verslagen gaat worden door kickbokser Rico Verhoeven is, even tellen, 1 procent.

Rico Verhoeven heeft één kleine kans en dat is de punchers chance, zoals Conor McGregor die ook had tegen Floyd Mayweather (en desalniettemin kansloos verloor). De enige hoop voor Verhoeven: Usyk in het begin van de partij per ongeluk een keer goed raken en hopen dat-ie niet meer opstaat, of dat-ie te aangeslagen is om aan z'n eigen sloopwerk te beginnen. Nu lijken boksen en kickboksen misschien op elkaar, maar het is een compleet andere sport: twee wapens i.p.v. vier (twee benen + twee handen), waarbij die benen ook nog eens meerdere aanvallen en verdedigingen hebben (highkicks, lowkicks, frontkicks, knieën, blocks). Er blijven alleen die twee armen over en laat Usyk nou een meester zijn in het beteugelen van die twee armen van de tegenstander. ALLES is anders: dekking, houding, voetenwerk, clinchen, het aantal ronden, uithoudingsvermogen, explosiviteit, verdedigen, counteren. Rico heeft nog wel geroepen 'jamaar ik ben groter', zoals Tyson Fury nóg groter en zwaarder was, en die verloor twee keer van het fenomeen Usyk. Let op: Fury was op dat moment op weg om op ZIJN beurt de beste bokser van de generatie te worden.

Tot slot nog even over het feit dat deze knokpartij buiten Nederland totaal niet leeft. Ten eerste dus omdat het een totale mismatch is. Ten tweede omdat Rico acteert dat hij een schurk is, maar stiekem een lief zacht gespierd eitje van 117,3 kilo is, die als het even kan lachend gierend brullend bij z'n vrindje Humberto op schoot kruipt, of een of andere motivational speech geeft voor een zooi paarse broekies bij PostNL. We hebben dat BEEST nodig. Conclusie 1, lang verhaal kort: Rico moet in rondje 1, 2 of 3 een keer mazzel hebben, anders krijgt-ie ongenadig veeg. Conclusie 2, lang verhaal kort: Rico is niet eens de beste zwaargewicht van Nederland, dat is Gradus Kraus, en Gradus Kraus is niet eens een zwaargewicht. ENFIN, kijken kan alleen via DAZN, dus u moet BETALEN.

Update 22:15 - Hierna nog 1 potje en dan is het tijd voor RICO, onze acteerbeer. Camera gaat nu veel naar toeschouwers GGG, Canelo en Anthony Joshua. Die Canelo heeft dus: big dick energy