IOC gestopt met transgender vrouwen in vrouwensport
Slecht nieuws voor de mensen die tijdens de Olympische Spelen naar vrouwensport kijken in de hoop dat vrouwen worden verslagen door bijvoorbeeld Imane Khelif of andere sporters die geen biologisch vrouwelijke sporters zijn: dat stopt. Dat genot wordt de liefhebber ontnomen door het het IOC: "The policy explains that, for all disciplines on the sports programme of an IOC event, including the Olympic Games and for both individual and team sports, eligibility for any female category is limited to biological females." End of an Era. Schuld van Trump en de transhaters bij het IOC natuurlijk dat de vrouwensport nu weer eerlijk wordt. Het was net zo leuk om te kijken en ook over aandacht viel ineens niet meer te klagen. Dat is nu allemaal voorbij. De vrouwensport weer voor de vrouwen, je moet er niet aan denken, en al helemaal niet naar kijken. Zin om een compilatie van Khelif te kijken nu.
