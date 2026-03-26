Terwijl Iran en Amerika elkaar tegenspreken over of en zo ja hoe en door wie er nu precies onderhandeld wordt, lijkt het in ieder geval duidelijk dat Trump van de oorlog afwil - ondanks filmpjes zoals hierboven, waarin hij schampert over de economische gevolgen ervan, en ondanks het feit dat Trump het naar eigen zeggen geen oorlog noemt, omdat dit hem verplicht tot allerlei weinig stimulerend politiek handwerk. Volgens de Wall Street Journal zoekt hij naar een manier om de oorlog binnen enkele weken te beëindigen, informatie die komt op een moment dat het omverwerpen van het regime nog niet binnen handbereik lijkt. Tegelijkertijd: gisteravond scandeerden demonstranten in Teheran uit volle borst 'Dood aan Khamenei', wat maar weer eens illustreert dat die moedige Iraniërs A) ook deze Khamenei liever dood dan levend hebben, en B) zich door niemand de mond laten snoeren. Afijn; we gaan live.

Update 08:38 - Nu is het menens. Legerbons Oeganda waarschuwt Iran nog één keer: handen af van Israël, of wij gaan ons ermee bemoeien. Staat genoteerd.

Update 08:39 - Israël wilde eigenlijk ook de Iraanse Kamervoorzitter en minister van BuZa uitschakelen, maar dat heeft Pakistan weten te voorkomen. Pakistan wil bemiddelen tussen Amerika en Iran, maar waarschuwde dat er zonder deze twee niemand meer was om die gesprekken mee te voeren.

Update 08:47 - Galgenhumor om te lachen. Saudi-Arabiërs pranken elkaar helemaal de moeder met het geluid van (Iraanse) Shahed-drones.

Update 09:12 - Berichten dat Israël de commandant van de Iraanse marine heeft uitgeschakeld. U kent hem mogelijk, omdat hij recent een ontzettend grote muil had op X. Afijn, die heeft-ie dus niet meer.

Update 09:18 - Biem. Golani-brigade vernietigt "200 terroristische installaties" in Zuid-Libanon.

Update 10:40 - Israël en diverse Golfstaten voeren i uit op Amerika om een staakt-het-vuren te voorkomen.

Update 10:54 - BREEK. Amerika brengt manieren in kaart om een stevige genadeklap uit te delen aan Iran. Zou gaan om grondtroepen en "massive bombing".

Update 11:01 - Sympathiek. Iran past naar verluidt de minimumleeftijd voor "oorlog-gerelateerde rollen" in het leger aan naar twaalf. Tja, wat zegt dat nou over zo'n regime, hè. Fun fact: kinderarbeid mag helemaal niet, volgens het internationaal recht.