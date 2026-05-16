Het publieke debat, wie is er niet groot mee geworden? Dus stel, je loopt bij Den Haag Centraal en ziet een paar Iraniërs demonstreren. Ze pleiten voor dingen als de vrijheid van hun landgenoten, iets meer rechten voor vrouwen in hun land van herkomst, iets minder verhangingen van dissidenten en meer zulke dingen. Je wil graag meer weten, dus je gaat het gesprek aan door iets te zeggen als, zoals TikTokker Deathstrike doet, ahem...

"Wat vinden jullie ervan dat jullie zionisten zijn, kanker Israëlische hoerenkinderen? Ja? Vieze babykillers dat jullie zijn. Vieze babymoordenaars. Ja? Vieze babymoordenaars dat jullie zijn. Fuck Israël en fuck jullie allemaal. Netanyahu's kankermoeder ja, fuck jullie kankerzionisten. Nee ik mag staan vriend is openbare plek dus fuck you vriend fuck you fuck you kankerhomo. Hier fuck you. Kankerhomo. Jij mag filmen hier, deze hoertje hier ook. Fuck jullie hoertjes allemaal hè kankerzionisten. Wie gaat praten tegen deze zionisten hier, kankerhoertjes. Hè? Fucking kindermoordenaar dat jullie zijn. Eh. Pro babymoordenaar toch? Kankerflikkers. Deze homo komt ook achtezedoeneh... Praat dan."

In een volgend filmpje zegt deze debatclubjongere te zijn aangevallen, hij heeft de demonstrant naar eigen zeggen "even vriendelijk gecorrigeerd met m'n vuisten". Tja.