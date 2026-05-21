Mooie uitdrukking eigenlijk, "hair on fire", wat zoveel betekent als volstrekt en accuut opgaan in een situatie van grote urgentie, die ook nog eens zeer emotioneel dan wel niet woedend stemt. Afijn, Axios citeert een bron die vertelt dat Netanyahu's haar stevig in de hens stond na een telefoongesprek met Trump, afgelopen dinsdag. Trump zou aarzelen over het hervatten van de oorlog en, in tegenstelling tot Netanyahu, nog fiducie hebben in het sluiten van een deal met het Iraanse regime. Onder aanvoering van Pakistan lopen de onderhandelingen nog steeds; het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken beoordeelt op het moment van schrijven daartoe een document met Amerikaanse standpunten. Trump, die in eigen land weleens verweten wordt zich voor het karretje van Netanyahu te laten spannen, lijkt vooralsnog niet geïnteresseerd in het blussen van het ontstane haarbrandje. "He’s a very good man," zei hij daar gisteren over, "he’ll do whatever I want him to do." We gaan live.

Update 11:02 - Het Iraanse staatsmedium ISNA meldt dat er in Iran overleg wordt gepleegd over de onderhandelingstekst die gestuurd wordt als reactie op de laatste voorstellen van de VS. Het gat tussen de VS en Iran is nog niet dicht - Teheran zegt dat het aan Washington ligt om het gat te dichten en de oorlog definitief te beëindigen.