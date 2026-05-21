Liveblog oorlog Iran. 'Ruzie tussen Trump en Netanyahu over hervatten oorlog', Trump zegt dat Netanyahu doet 'wat hij hem vertelt dat hij moet doen'
Nummer 121 alweer, niet te verwarren met nummer 120, die las u namelijk hier
Mooie uitdrukking eigenlijk, "hair on fire", wat zoveel betekent als volstrekt en accuut opgaan in een situatie van grote urgentie, die ook nog eens zeer emotioneel dan wel niet woedend stemt. Afijn, Axios citeert een bron die vertelt dat Netanyahu's haar stevig in de hens stond na een telefoongesprek met Trump, afgelopen dinsdag. Trump zou aarzelen over het hervatten van de oorlog en, in tegenstelling tot Netanyahu, nog fiducie hebben in het sluiten van een deal met het Iraanse regime. Onder aanvoering van Pakistan lopen de onderhandelingen nog steeds; het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken beoordeelt op het moment van schrijven daartoe een document met Amerikaanse standpunten. Trump, die in eigen land weleens verweten wordt zich voor het karretje van Netanyahu te laten spannen, lijkt vooralsnog niet geïnteresseerd in het blussen van het ontstane haarbrandje. "He’s a very good man," zei hij daar gisteren over, "he’ll do whatever I want him to do." We gaan live.
Update 11:02 - Het Iraanse staatsmedium ISNA meldt dat er in Iran overleg wordt gepleegd over de onderhandelingstekst die gestuurd wordt als reactie op de laatste voorstellen van de VS. Het gat tussen de VS en Iran is nog niet dicht - Teheran zegt dat het aan Washington ligt om het gat te dichten en de oorlog definitief te beëindigen.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Liveblog oorlog Iran. Trump post dreigende afbeeldingen, blijft zeggen dat 'klok tikt', Saoedi-Arabië onderschept 3 drones uit Irak
Hoeveel stiltes kan deze storm nog aan in Liveblog 118? Liveblog 117 las u hier
Liveblog oorlog Iran. Schip aangevallen voor kust Qatar, staakt-het-vuren houdt nog altijd stand
De gebeurtenissen van gisteren terug te lezen in nummer 109
Liveblog oorlog Iran. Trump in brief aan congres: oorlog voorbij!
Het verslag van gisteren: hier