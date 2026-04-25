Wekelijkse opening van de hellepoort naar het Slavische slachthuis waar er inmiddels zo'n 1,3 miljoen Russen door de vleesmolen zijn gehaald, allemaal omdat Vladimir Poetin een kleine pik heeft. Lugubere cijfers hedenochtend in de Oekraïense media: Rusland heeft vannacht 666 projectielen (waarvan circa 600 drones) afgevuurd voor de 'bevrijding' van zijn broedervolk. Hoofddoel was Dnipro, daar stortte een gebouw. Er vielen weer doden en weer tientallen gewonden en weer ligt een deel van het land in puin. Het was de grootste Russische aanval sinds 16 april.

Belangrijk nieuws van de voorbije week natuurlijk de suggestie dat Oekraïne een deel van de Donbas (ca. 80 x 65 km) zou willen omdopen tot 'Donnyland', mocht het lukken dat fel betwiste stuk in handen te houden. Donnyland komt samen in 'Donbas', 'Disneyland' en, nou ja, 'Donald', en was aanvankelijk niet meer dan een grap, maar lijkt na de berichtgeving van de New York Times plots wat serieuzer. Ook nieuws: Oekraïne krijgt definitief een lening van 90 miljard euro van de EU, nadat de laatste dwarsligger (Hongarije) ook aan boord is. Kan Oekraïne weer mooi wat bommetjes en afweer kopen, voor een oorlog die onverminderd voortdendert. Hoe dat precies voor burgers is ziet u prachtig in de vlogs van Kees Huizinga, de in Hellum (Noordoost-Groningen) opgegroeide boer die naar Oekraïne is verhuisd om daar op het platteland z'n centen te verdienen. In z'n laatste vlog plofte er zo'n Russische stinkdrone neer in z'n veld.

Op diplomatiek niveau reist Zelensky de halve wereld rond om medestanders te vinden, gesprekken te starten of Rusland tot bedaren te brengen, maar vooruitgang wordt er nog altijd niet geboekt. Hij heeft bereidheid getoond om in Azerbeidzjan (waar hij nu is) in gesprek te treden met Rusland. Tot slot aan het met drones geïnfecteerde front: daar gaat iedereen alleen maar dood. Gore oorlog. Bah.