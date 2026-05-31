Een uitermate Trumpiaanse nieuwe inzet van de onderhandeling. Waar het op neer lijkt te komen: Iran wees afgelopen dagen eigenlijk alle Amerikaanse voorwaarden af, waarop Trump nu nóg strengere eisen stelt, om Iran ertoe te bewegen toch akkoord te gaan met het vorige voorstel. De aangescherpte eisen lijken vooral te gaan over Irans verrijkte uranium. Axios schrijft:

"Volgens de twee bronnen heeft Trump zijn team gevraagd om wijzigingen aan te brengen in het ontwerp met betrekking tot de clausules over het Iraanse nucleaire programma. In de huidige vorm bevat het memorandum van overeenstemming een toezegging van Iran om geen kernwapen na te streven, maar geen specifieke concessies daarbuiten. Het stelt dat er een periode van 60 dagen zal zijn om te onderhandelen over nucleaire toezeggingen van Iran en sanctieverlichting door de VS, waarbij de eerste agendapunten zullen zijn hoe de Iraanse voorraad verrijkt uranium moet worden verwijderd en verdere verrijking moet worden beperkt. Trump wil proberen dat deel te wijzigen. "Het gaat om meer details over hoe de VS het materiaal verkrijgt en de timing," zei een hoge functionaris van de regering, verwijzend naar het verrijkte uranium."

In ander nieuws draait Israël Hezbollahs duimschroeven weer enorm aan, mogelijk omdat ze weten dat een Amerikaans-Iraanse deal zou betekenen dat Israël alle (offensieve) aanvallen tegen Hezbollah moet stoppen. De IDF meldde dat het hedenochtend een nieuwe aanvalsgolf op Hezbollah-doelen uitvoerde, en gisteren hernamen de Hebreeuwse hamers van de IDF Golani Brigade na 26 jaar kruisvaarderskasteel Beaufort (wiki) in Zuid-Libanon. Israëlische MinDef Katz schrijft daarover:

"De Golani-soldaten die 44 jaar geleden sneuvelden in de Slag om Beaufort keerden na 26 jaar terug naar de top van Beaufort en hesen daar opnieuw de Israëlische vlag en de Golani-vlag. (...) Dit is een duidelijke boodschap aan onze vijanden: wie de burgers van Israël bedreigt, zal één voor één zijn strategische activa verliezen. Ik breng hulde aan de Golani-strijders en alle IDF-strijders die een nieuw hoofdstuk van Israëlische heldenmoed hebben geschreven op de plek waar onze helden voor het vaderland zijn gesneuveld."

En hiermee briedt Israël de veiligheidsbufferzone tegen Hezbollah nu dus voor het eerst uit tot voorbij de Litani-rivier. Afijn, we gaan weer live.