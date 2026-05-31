Liveblog oorlog Iran. Trump wil aanpassingen deal, nog strenger omtrent uranium, IDF herneemt KRUISVAARDERSKASTEEL Beaufort Zuid-Libanon
Nog steeds de stormte voor de stil in alweer Liveblog 131. Liveblog 130 las u hier
"a very stable genius"
May 31, 2026
Een uitermate Trumpiaanse nieuwe inzet van de onderhandeling. Waar het op neer lijkt te komen: Iran wees afgelopen dagen eigenlijk alle Amerikaanse voorwaarden af, waarop Trump nu nóg strengere eisen stelt, om Iran ertoe te bewegen toch akkoord te gaan met het vorige voorstel. De aangescherpte eisen lijken vooral te gaan over Irans verrijkte uranium. Axios schrijft:
"Volgens de twee bronnen heeft Trump zijn team gevraagd om wijzigingen aan te brengen in het ontwerp met betrekking tot de clausules over het Iraanse nucleaire programma. In de huidige vorm bevat het memorandum van overeenstemming een toezegging van Iran om geen kernwapen na te streven, maar geen specifieke concessies daarbuiten. Het stelt dat er een periode van 60 dagen zal zijn om te onderhandelen over nucleaire toezeggingen van Iran en sanctieverlichting door de VS, waarbij de eerste agendapunten zullen zijn hoe de Iraanse voorraad verrijkt uranium moet worden verwijderd en verdere verrijking moet worden beperkt. Trump wil proberen dat deel te wijzigen. "Het gaat om meer details over hoe de VS het materiaal verkrijgt en de timing," zei een hoge functionaris van de regering, verwijzend naar het verrijkte uranium."
In ander nieuws draait Israël Hezbollahs duimschroeven weer enorm aan, mogelijk omdat ze weten dat een Amerikaans-Iraanse deal zou betekenen dat Israël alle (offensieve) aanvallen tegen Hezbollah moet stoppen. De IDF meldde dat het hedenochtend een nieuwe aanvalsgolf op Hezbollah-doelen uitvoerde, en gisteren hernamen de Hebreeuwse hamers van de IDF Golani Brigade na 26 jaar kruisvaarderskasteel Beaufort (wiki) in Zuid-Libanon. Israëlische MinDef Katz schrijft daarover:
"De Golani-soldaten die 44 jaar geleden sneuvelden in de Slag om Beaufort keerden na 26 jaar terug naar de top van Beaufort en hesen daar opnieuw de Israëlische vlag en de Golani-vlag. (...) Dit is een duidelijke boodschap aan onze vijanden: wie de burgers van Israël bedreigt, zal één voor één zijn strategische activa verliezen. Ik breng hulde aan de Golani-strijders en alle IDF-strijders die een nieuw hoofdstuk van Israëlische heldenmoed hebben geschreven op de plek waar onze helden voor het vaderland zijn gesneuveld."
En hiermee briedt Israël de veiligheidsbufferzone tegen Hezbollah nu dus voor het eerst uit tot voorbij de Litani-rivier. Afijn, we gaan weer live.
IDF herneemt kasteel Beaufort te Libanon Zuid, vestigt zich voorbij Litani-rivier
Lebanon’s LBCI airs footage of the flags of Israel and Sayeret Golani flying over Beaufort Castle in southern Lebanon, north of the Litani River. pic.twitter.com/wCsqvQ6Ue1— Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) May 31, 2026
Israeli troops have captured the strategic Crusader-built Beaufort Castle in southern Lebanon, the military announces, as the IDF further expands its ground offensive against Hezbollah.— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 31, 2026
The IDF says that it launched a ground operation in the Beaufort Ridge and Wadi Saluki stream… pic.twitter.com/YL3hGbFLtJ
IDF tanks voor het eerst voorbij 'natuurlijke grens' de Litani-rivier
🇮🇱 *צפו בתיעוד:*— כל החדשות בזמן אמת (@Saher_News_24_7) May 31, 2026
הטנק הראשון שחצה את הליטני בדרום לבנון - בדרך אל המבצע לכיבוש הבופור. pic.twitter.com/Fr1xNXuwCY
Footage of IDF forces taking Beaufort Castle in southern Lebanon. pic.twitter.com/D8Vr0qVfQH— Amit Segal (@AmitSegal) May 31, 2026
Ook deze hamers doen het nog
U.S. Sailors observe as a Marine Corps F-35B stealth fighter lands on the flight deck of USS Tripoli (LHA 7) while transiting the Arabian Sea. The F-35B is designed to perform short takeoffs and vertical landings. pic.twitter.com/r7HgZ9gy6U— U.S. Central Command (@CENTCOM) May 30, 2026
