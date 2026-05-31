La situation dégénère près du Parc des Princes après la victoire du PSG. Plusieurs départs de feux. Charge de la police pour faire intervenir les pompiers. #PSG #PSGARS #Arsenal #UCLfinal #Paris pic.twitter.com/30fCdZcfTV

Kijk dat hele land is gebouwd op de viering van regicide, onlusten horen erbij als stokbrood en mosterd. Maar als de MOSLIMS EN AFRIKANEN HET DOEN gaan we er echt even iets van zeggen want nu is het niet grappig meer er zijn grenzen (behalve om West-Europa). Tussenstand: in heel Frankrijk 426 arrestaties, waarvan 283 in Parijs. Afijn, plunderingen, geweld tegen politie en alles wat op het verkeerde moment op de verkeerde plaatst was. Faculteiten sociale wetenschap hebben zich over de kwestie gebogen en concluderen dat het komt door de hittegolf. Veel meer beeld na de breek.

Naschrift 09:20 - Het eerdere filmpje waarin vrouwen in auto belaagd worden is uit dit topic gehaald, dat was namelijk vorig jaar.