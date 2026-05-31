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Voormalige Franse kolonie Frankrijk nieuwerwets gezellig: rellen en 426 arrestaties na winst Champions League PSG

Nou wees blij dat PSG niet verloor!

Kijk dat hele land is gebouwd op de viering van regicide, onlusten horen erbij als stokbrood en mosterd. Maar als de MOSLIMS EN AFRIKANEN HET DOEN gaan we er echt even iets van zeggen want nu is het niet grappig meer er zijn grenzen (behalve om West-Europa). Tussenstand: in heel Frankrijk 426 arrestaties, waarvan 283 in Parijs. Afijn, plunderingen, geweld tegen politie en alles wat op het verkeerde moment op de verkeerde plaatst was. Faculteiten sociale wetenschap hebben zich over de kwestie gebogen en concluderen dat het komt door de hittegolf. Veel meer beeld na de breek.

Naschrift 09:20 - Het eerdere filmpje waarin vrouwen in auto belaagd worden is uit dit topic gehaald, dat was namelijk vorig jaar.

Onlust!

Plunderingen

Wat een slagveld

Tags: Frankrijk, rellen, Parijs
@Spartacus | 31-05-26 | 09:03 | 346 reacties

Reaguursels

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