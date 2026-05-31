Voormalige Franse kolonie Frankrijk nieuwerwets gezellig: rellen en 426 arrestaties na winst Champions League PSG
Nou wees blij dat PSG niet verloor!
La situation dégénère près du Parc des Princes après la victoire du PSG.— Luc Auffret (@LucAuffret) May 30, 2026
Plusieurs départs de feux. Charge de la police pour faire intervenir les pompiers.#PSG #PSGARS #Arsenal #UCLfinal #Paris pic.twitter.com/30fCdZcfTV
Kijk dat hele land is gebouwd op de viering van regicide, onlusten horen erbij als stokbrood en mosterd. Maar als de MOSLIMS EN AFRIKANEN HET DOEN gaan we er echt even iets van zeggen want nu is het niet grappig meer er zijn grenzen (behalve om West-Europa). Tussenstand: in heel Frankrijk 426 arrestaties, waarvan 283 in Parijs. Afijn, plunderingen, geweld tegen politie en alles wat op het verkeerde moment op de verkeerde plaatst was. Faculteiten sociale wetenschap hebben zich over de kwestie gebogen en concluderen dat het komt door de hittegolf. Veel meer beeld na de breek.
Naschrift 09:20 - Het eerdere filmpje waarin vrouwen in auto belaagd worden is uit dit topic gehaald, dat was namelijk vorig jaar.
Onlust!
Explosion de joie aux abords du Parc des Princes après la victoire du Paris Saint-Germain aux tirs aux buts en finale de la Ligue des Champions face à Arsenal.#PSGARS pic.twitter.com/eE2rIL9S6J— CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) May 30, 2026
La Tour Eiffel est noyée sous un nuage de fumée après un départ de feu sur les quais de seine.— Luc Auffret (@LucAuffret) May 31, 2026
Situation toujours très tendue dans ce secteur.#PSG #PSGARS #Arsenal #UCLfinal #Paris pic.twitter.com/89XVXjfRho
Plunderingen
North African PSG fans burned, devastated and looted Paris. If you import third world you become third world. pic.twitter.com/auvt2Z9Hu0— RadioGenoa (@RadioGenoa) May 31, 2026
🚨 Des individus pillent le magasin Darty Cuisine situé sur l’avenue Wagram à Paris. pic.twitter.com/BUFZAKJ1f4— Frontières (@Frontieresmedia) May 30, 2026
Wat een slagveld
Un individu perd le contrôle de son scooter et chute alors qu'il se dirigeait vers les forces de l'ordre ; il est immédiatement interpellé.— CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) May 30, 2026
Les tensions continuent dans Paris après la victoire du PSG en finale de la Ligue des Champions.#PSGARS pic.twitter.com/1MsCDCMhhr
Aux abords du Parc des Princes, les forces de l’ordre sont prises pour cible par des tirs de mortiers d'artifice, alors que les célébrations de la victoire du PSG en Ligue des Champions se poursuivent. pic.twitter.com/5CKBvy5VZT— CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) May 30, 2026
Intervention de la BRAV-M sur le boulevard périphérique pour rétablir la circulation, après l’occupation des voies par des supporters en marge des célébrations de la victoire du PSG en finale de la Ligue des Champions. pic.twitter.com/2bnFLLfXbq— CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) May 30, 2026
Un énorme incendie a été allumé aux pieds de la Tour Eiffel. Il s'agit d'un local poubelle.— Luc Auffret (@LucAuffret) May 30, 2026
Plusieurs départs de feux en dessous de la Tour Eiffel également.#PSG #PSGARS #Arsenal #UCLfinal #Paris pic.twitter.com/cblBpY2ctw
Gros affrontements en cours près du àParc des Princes.— Luc Auffret (@LucAuffret) May 30, 2026
Des policiers sont pris pour cible par de nombreux tirs de feux d'artifice et projectiles.#PSG #PSGARS #Arsenal #UCLfinal #Paris pic.twitter.com/tHHxQ5wkeh
🚨AGORA: Amanhece em Paris e polícia usa jatos de água para afastar torcedores do PSG no Arco do Triunfo. pic.twitter.com/6GK7nLljhz— CHOQUEI (@choquei) May 31, 2026
Reaguursels
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