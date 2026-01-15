Voetbal, altijd leuk. Afrika Cup, kudtvoetbal, toch voetbal dus leuk (tot op zekere hoogte hè, kijk je hebt ook Ajax). Maar waar het in de studio van Ziggo Sport (voert de oranje kleur) vrolijk gevierd wordt dat Marokko zich na penalty's heeft verzekerd van de finale, wordt het in de Haagse Schilderswijk gevierd met een regime change. Het gevolg is oud en nieuw-achtige toestanden en een bezetting van de publieke ruimte in de Schilderswijk zoals we die nog kennen van: de Schilderswijk. Politie/ME bekogeld met zwaar vuurwerk omdat Marokko naar de finale gaat. Jongeren die rellen omdat Marokko naar de finale gaat. Jongeren die een kruispunt blokkeren omdat Marokko naar de finale gaat. Ja of misschien doen ze dat allemaal wel gewoon omdat ze simpelweg 'jongeren' zijn, want dat doen jongeren nu eenmaal altijd als Marokko naar de finale gaat. Nu maar hopen dat Marokko de finale niet wint of verliest.