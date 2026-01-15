Marokko naar de finale, Schilderswijk naar de filistijnen
Hollandse traditie!
Zwaar vuurwerk naar politiebussen. Politie probeert mededeling te doen, maar is niet te verstaan. Op straat steeds meer gezichtsbedekking en relschoppers die zich ermee bemoeien. Ook net fietsen door de lucht richting politiebus. #schilderswijk #Marokko pic.twitter.com/S9Xbn7Y2VS— Owen (@_owenobrien_) January 14, 2026
Voetbal, altijd leuk. Afrika Cup, kudtvoetbal, toch voetbal dus leuk (tot op zekere hoogte hè, kijk je hebt ook Ajax). Maar waar het in de studio van Ziggo Sport (voert de oranje kleur) vrolijk gevierd wordt dat Marokko zich na penalty's heeft verzekerd van de finale, wordt het in de Haagse Schilderswijk gevierd met een regime change. Het gevolg is oud en nieuw-achtige toestanden en een bezetting van de publieke ruimte in de Schilderswijk zoals we die nog kennen van: de Schilderswijk. Politie/ME bekogeld met zwaar vuurwerk omdat Marokko naar de finale gaat. Jongeren die rellen omdat Marokko naar de finale gaat. Jongeren die een kruispunt blokkeren omdat Marokko naar de finale gaat. Ja of misschien doen ze dat allemaal wel gewoon omdat ze simpelweg 'jongeren' zijn, want dat doen jongeren nu eenmaal altijd als Marokko naar de finale gaat. Nu maar hopen dat Marokko de finale niet wint of verliest.
Een goede voorbereiding is het halve werk
Een los fragment uit een langere video van gisteravond uit de #Schilderswijk. Hier steekt men een grote shell af. #DenHaag leek verrast door relschoppers. In de wijk geen verkeersregelaars en buurtvaders zoals bij voorgaande wedstrijden. Slechts 2 politiewagens van de ME. pic.twitter.com/7RqVaKANg2— Owen (@_owenobrien_) January 15, 2026
Vegen in #DenHaag. Slechts twee bussen van de ME die het moeten opknappen met wat bikers. #schilderswijk. pic.twitter.com/Q0yVc8jeg1— Owen (@_owenobrien_) January 15, 2026
Fietsen!
Politie met slechts twee bussen van de mobiele eenheid aanwezig, zeer opmerkelijk in #DenHaag. Met vlagen zeer zwaar vuurwerk dat wordt afgestoken op straat. #schilderswijk pic.twitter.com/7tCxUR7J37— Owen (@_owenobrien_) January 15, 2026
Feest!
Video | Uitzinnige fans vieren winst Marokko in Amsterdam en Den Haag https://t.co/pYHUjbAda7— NU.nl (@NUnl) January 15, 2026
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Fatbike-jongeren SPUGEN Amsterdamse vrouwen in het GEZICHT
Hadden geen reSSpect zeker