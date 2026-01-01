achtergrond

Rustige jaarwisseling: twee vuurwerkdoden, 'ongekend geweld tegen politie'

Lekker gerustigt allemaal

Goedemorgen en prettige Rustige Jaarwisseling voor iedereen die het viert. In Nijmegen overleed een 16-jarige jongen na een vuurwerkongeluk, in Aalsmeer een 38-jarige man. In Bergen op Zoom overleed een kind door een aanrijding en in Rotterdam werd een lijk op straat gevonden. In Amsterdam werd op verschillende plaatsen de ME ingezet en was het geweld tegen de politie en hulpverleners ongekend. In Hoogkerk moest een brand worden geblust met behulp van de ME (foto boven), alsof die goed zijn in branden blussen. In Drachten is de Brânwacht bekûgele mei swier fjoerwurk. In Assen werd met vuurwerk naar agenten gegooid. In Almelo sprong een stoplicht op groen en een huisje in het park de lucht in. In Utrecht heeft de politie een gewapende man neergeschoten. In Warmond en Den Haag was de sfeer grimmig en werd de ME ingezet. Het Oogziekenhuis in Rotterdam behandelde 14 vuurwerkslachtoffers, bijna allemaal minderjarig. In Breda is de politie bekogeld met molotovcocktails. Op een rustig 2026 makkers.
OOK DAT NOG: Nieuwjaarsduik Scheveningen AFGELAST

Tags: jaarwisseling, rustig, 2026
@Ronaldo | 01-01-26 | 08:54 | 348 reacties

Reaguursels

