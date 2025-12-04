Jippie! Daar is de lijst MEDIA 250 van 2026
raad ze allemaal
Spannend. De Lijst der Lijsten. Maar dan van "Mensen in de Media", u weet wel, radio, televee, couranten, blaadjes. Op welke plek zou Marco Borsato staan? Of Eva "Danny Vera" Jinek? Of Merel Ek? Heeft Lubach nu alweer gewonnen? Is Angela de Jong 100 plekken gezakt sinds ze geen tv meer kijkt? Hoe zou het met Sven Kockelmann gaan? Of die heeks van de NOS? Zou Jan Slagter gezakt of gestegen zijn? En is er nou eindelijk eens terechte repsect en waardering voor Ibrahim Afellay? Zouden ze al een foto van Kamran Ullah van de Telegraaf gevonden hebben? Treurige Trombone: Tom Staal belde net, hij staat op 251. Wat een DOMME LIJST!
Instant update - Talkshow Yvonne Coldewijer weer uitgesteld - ook dat nog.
De Wraak van Marco
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Kandidatenlijst GroenLinksPvdA bekend
Marjolein Moorman op ZES, en mijnheer White moet achter in de bus
We gaan: op zoek naar positief Pride nieuws
Het feest moet nog beginnen maar hier zijn de voorbeschouwingen
Wat prachtig wat mooi wat hemels: SBS6 komt met nieuw programma en het heet PRIJZENJACHT
En het is supervernieuwend en superorigineel
Lubach een soort De Avondshow met Arjen Lubach maar dan nog minder leuk AMIRITE
Opvolger Jack Spijkerman eindelijk bekend
Professor Doornbos & Bert Brussen geven college in het StamCafé
Stilzitten! Geknipt & geschoren