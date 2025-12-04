achtergrond

Jippie! Daar is de lijst MEDIA 250 van 2026

raad ze allemaal

Spannend. De Lijst der Lijsten. Maar dan van "Mensen in de Media", u weet wel, radio, televee, couranten, blaadjes. Op welke plek zou Marco Borsato staan? Of Eva "Danny Vera" Jinek? Of Merel Ek? Heeft Lubach nu alweer gewonnen? Is Angela de Jong 100 plekken gezakt sinds ze geen tv meer kijkt? Hoe zou het met Sven Kockelmann gaan? Of die heeks van de NOS? Zou Jan Slagter gezakt of gestegen zijn? En is er nou eindelijk eens terechte repsect en waardering voor Ibrahim Afellay? Zouden ze al een foto van Kamran Ullah van de Telegraaf gevonden hebben? Treurige Trombone: Tom Staal belde net, hij staat op 251. Wat een DOMME LIJST!
Instant update - Talkshow Yvonne Coldewijer weer uitgesteld - ook dat nog.

De Wraak van Marco

@Pritt Stift | 04-12-25 | 21:15 | 48 reacties

