Fenomenaal fragmentje weer over onze mislukte multiculturele samenleving. Opsporing Verzocht op de NPO is inmiddels verbannen naar de goelag die Nederland2 heet. Maar op RTL houdt Ewout Genemans moedig stand & 030-burgemeester Sharon Dijksma zit inmiddels iedere dinsdagavond stampvoetend voor de buis. Dronken malloot in een Audi crasht bibeko & bezorgt zijn eigen zoontje een traumabeertje, om vervolgens in de ambulance een flesje water op te zuipen om onder de alcoholtest uit te komen (mislukt). Allermooiste is nog het begin van het fragment: als de dienstdoende agenten in de dienstauto van Bureau Utrecht liefkozend over frikandellen met uitjes lullen - no brainer dat frikandellen VERBOTEN worden voor agenten van Bureau Utrecht, want zo gaat het nou altijd...