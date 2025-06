De take bij de rest is dat 'ruim de helft van de Nederlanders weleens dronken fietst' maar hier is de take natuurlijk DAT BIJNA DE HELFT VAN DE NEDERLANDERS NOOIT DRONKEN OP DE FIETS ZIT. Hoe dan. Van Katja Schuurman weten we het wel, die gaat gewoon rijden, maar de rest? Nooit in de voetbalkantine geweest toen dorpsicoon Anton Visser de club (4B Oost) in de laatste minuut langs de eeuwige rivaal heeft geschoten? Überhaupt nog nooit bij een voetbalwedstrijd geweest? Nooit op de verjaardag van oom Klaas geweest, een verjaardag zo saai dat je het met je neven van de weeromstuit op het zuipen hebt gezet? Nooit een dorpsfeest? Nooit een kermis? Nooit een feestweek? Nooit een KROEG? Goh Tijmen je hebt wel 20 bier op - NOU DAN LOOP IK WEL NAAR HUIS - helemaal niemand. Maar goed, deal, vanavond fietsen we niet naar huis. WE GAAN KRUIPEN HEUJJJ