Okee dit verhaal gaat als volgt. U hebt ooit € 3.000+ betaald voor een hoop stront, alleen hebt u die hoop stront nooit gekregen. U kreeg slechts de gebakken peren, want het ""bedrijf"" ging failliet. Dan maar geen hoop stront! En nu is het van: ja helaas hebben we u geen stront kunnen geven, maar gelukkig gaan we nu weer stront leveren. Dus u hebt al € 3.000 betaald voor een hoop stront (geld = foetsie) en nu krijgt u KORTING als u ons nóg een keer een schijtlading geld geeft voor een hoop stront. Krijg je voor dat geld dan een goed werkend product? Neen, je krijgt een hoop stront. Maar hey, je bent wel een 'rider'!