In Zwijndrecht is de pliesie op zoek naar 2 "jongeren" op een scooter, die een volwassen vent zo van z'n fiets getrokken hebben. Op televee en crimeflix zoomen ze dan in op het gele kentekenplaatje van de scooter, dat beeld wordt dan door de kompjoeter gehaald door een goth-meisje met een bril en tattoos, en even later verschijnt het haarscherpe kenteken, en bijbehorende NAW + complete politiedossier, en verder alles wat Dick Schoof en de toeslagendienst van die scootermensen weet, en is de zaak OPGELOST. Maar zover is het nog niet. We wachten af...