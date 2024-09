In Zwijndrecht zijn (maar - weer - eens) twee groepen asielzoekers met elkaar op de vuist gegaan. Maar wie / wat zijn die twee groepen?

A) Ajacieden vs. Feyenoorders

B) PVV'ers vs. GroenLinksers

C) Stedelingen vs. plattelandsbewoners

D) Klimaatactivisten vs. klimaatsceptici

E) Volkskrant-abonnees vs. NRC-abonnees

F) Frietroepers vs. patatzeggers

G) Aarde is rond vs. aarde is plat huuu huuu

H) Fans 2Pac vs. fans Biggie

I) Mensen die wél tickets Oasis hebben vs. mensen die géén ticket Oasis hebben

J) Havermelk vs. """koemelk"""

K) Mensen die naar de wc gaan vs. mensen die in hun broekje poepen

L) Oekraïners vs. Russen

M) Frikandel speciaal met curry vs. frikandel speciaal met ketchup (de groep die mag branden in de hel)

N) Pindakaas zonder nootjes (?) vs. pindakaas met nootjes

O) Piastrifans vs. Norrisfans

P) Carnaval vieren in uitbundig pak vs. carnaval vieren in zelfde boerenkiel

Q) Mensen die vinden dat Guy Verhofstadt een mooi gebit heeft vs. mensen die vinden dat Guy Verhofstadt wel wat vaker de tandjes met Prodent kan poetsen

R) Schnieders vs. Streuer

S) Jan van Zanen is sexy vs. Jan van Zanen is niet sexy

T) Wolf is welkom in Nederland vs. wolf is niet welkom in Nederland

U) Anders, namelijk: geen idee, vast iets met geloof, of regeringsgezinden vs. onafhankelijken, kan mij het ook schelen