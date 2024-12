Zo, we zijn een paar dagen vol medelijden verder maar dan komt toch nog het bericht die we op zich best wel wisten dat zou komen: Tom Waes (56) laat in een mededeling weten dat hij de avond van zijn ongeval te veel had gedronken. ,,Het is een grote, onbegrijpelijke fout, waar ik me verschrikkelijk bij voel”

Die had zich dus op de valreep nog bijna even genomineerd voor doodrijder van het jaar. Waes knalde met zijn Porsche 911 oldtimer met hoge snelheid op een botsabsorbeerder bij de Kennedytunnel in Antwerpen. Een wegwerker raakte gelukkig slechts lichtgewond. Er was tot nu toe veel onduidelijk over de toedracht van het ongeluk en wij waren al bijna begonnen met schelden op de Belgische wegen, maar een paar dagen Intensive Care later komt het hoge woord eruit. "Feit is dat ik die avond op restaurant en café geweest ben, en dat ik te veel gedronken had om nog met de auto te mogen rijden. Toch ben ik in mijn auto gestapt om thuis te geraken. Onbegrijpelijk. Dat had ik nooit mogen doen, daar bestaat geen enkele twijfel over."

Dus je hebt een succesvolle internationale acteercarrière, een paar miljoen op de bank, een 20 jaar jongere vriendin én een gezellige avond achter de rug... En dan je vind je jezelf nog te goed om even een taxi te bellen. Dan ben je gewoon een ontzettend matige vent.