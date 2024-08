Nare video uit Brazilië, waar een vliegtuig met 62 inzittenden (58 passagers, 4 crewleden) is neergestort. Het gaat om een ATR 72 van de maatschappij Voepass en het ziet er naar uit dat er geen overlevenden zijn. Het vliegtuig was op weg van Cascavel naar het Guarulhos vliegveld van São Paulo. Het stortte neer in Vila Santa Fe, in de gemeente Vinhedo in de staat São Paulo.

UPDATE: Volgens commenters op vaksite aviationherald.com, zou er sprake geweest kunnen zijn van ijsvorming op het vliegtuig.

Update: Eerste lichamen te zien op video.

Update: Helaas, maar naar verwachting: geen overlevenden.