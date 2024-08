Weet u wie megatrots is op deze pilot? (Haha pilot, red.) PIETER ELBERS. Die had je ook nog! De oud-KLM-baas is inmiddels CEO van IndiGo en hielp bij het introduceren van dit stukje beleid in India. "Technology is now enabling some things which were not able in the past. We brought [the initiative] up as a test ... It has responded very well with our customers, but also internationally", aldus Elbers.

Wanneer IndiGo een soortgelijke optie voor het vermijden van baby's, mensen met overaanwezige lichaamsgeur of D66'ers lanceert is nog niet bekend.