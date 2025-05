Kijk, daar zullen we de vredespresident weer hebben. Wat maar niet wil lukken in Oekraïne is Trump wel gelukt tussen India en Pakistan, meldt hij zojuist zelf op sociale media. Dat is toch behoorlijk doortastend te noemen, al weten we het fijne er op het moment nog niet van.

Na een korte aanloop (met een lange voorgeschiedenis) brak deze week echt de pleuris uit, en leek het er even op dat er gigantische oorlog met ongekende gevolgen zou komen. Vannacht wraakbombardeerde India Pakistan nog, maar nu lijkt het doemscenario dus afgewend door Amerikaanse inmenging.