Het lijkt erop dat de Indiase operatie en Pakistaanse vergelding zich tot gisteravond beperkten, al is het sentiment dat nieuwe Indiase luchtaanvallen "waarschijnlijk" zijn. Pakistan meldt 26 burgerdoden en 0 gedode islamitische militanten (opmerkelijk!), India bevestigt drie burgerdoden door Pakistaanse beschietingen, al circuleren er ook berichten over 10 burgerdoden en 30 gewonden. Onderaan de streep lijkt India toch wel erg in verlegenheid te zijn gebracht door zijn eigen operatie, want plaatselijke Indiase officials bevestigen aan Reuters dat de Indiase luchtmacht gisteravond maar liefst drie straaljagers verloren heeft: "Three fighter jets crashed in India's Jammu and Kashmir territory on Wednesday, four local government sources told Reuters." En daar bovenop heeft een Indiase official ook nog het verlies van een vierde "onbekend toestel" bevestigd, wat waarschijnlijk ook een straaljager betreft. India verloor sinds de Indiaas-Pakistaanse oorlog in 1971 niet zoveel vliegtuigen, laat staan in dezelfde avond. Pakistan claimt dat het de straaljagers neergeschoten heeft, India heeft nog niet op die claim gereageerd. Meer updates volgen.

Update 08:11 - Mogelijk hier de eerste video's van een gecrashte Indiase straaljager, waarschijnlijk een Mirage. Mogelijk is er ook een nieuwere Rafale neergestort.

Naschrift 09:02 - Wist u dat Nederland met 6% Pakistans op China na grootste wapenleverancier is?

Update 09:09 - DE OORLOG BEREIKT NEDERLAND! Indiase premier Modi zegt bezoek aan Nederland af.