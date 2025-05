India and Pakistan have launched another round of reciprocal strikes in recent hours. Both sides have now targeted locations of increasing strategic importance. Earlier, India targeted a number of Pakistani airbases. Three in total, most notably Pakistan’s Nur Khan airbase in… pic.twitter.com/YQqEpmAuTN

Het is weer behoorlijk aan het escaleren in het Indiaas-Pakistaanse grensgebied. India beschuldigt Pakistan van meerdere raketaanvallen, plus het mikken op burgerdoelen, schroeft het aantal troepen in het grensgebied op en wraakbombardeert erop los. Pakistan beweert op hun beurt te zijn begonnen met luchtaanvallen nadat India 3 Pakistaanse luchtmachtbases aanviel. Pakistan heeft intussen het luchtruim gesloten. De Pakistanen claimen ook S-400 luchtafweersystemen van India te hebben uitgeschakeld, maar dit wordt dus door India weer ontkend. CHAOS.

Update - Wat betreft de mogelijkheid van een allesvernietigende nucleaire escalatie des doods: Pakistan sluit de inzet van kernwapens "voor nu" uit. De Indiase defensieminister Rajnath Singh zegt "Till now our nuclear policy was based on No First Use, but what happens in future will depend on evolving circumstances".