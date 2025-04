Geen idee hoe u in uw mindfulness zit maar er zijn mensen die het meteen opvalt wanneer er 26 soortgenoten worden doodgeschoten en er is Rishi Bhatt, een man van wie we weinig weten, behalve dat hij dol is op kabelbanen, en eerlijk is eerlijk, geef hem eens ongelijk, kabelbanen zijn fantastisch, er is geen molen maar je zweeft, je hebt geen vleugels maar je vliegt, de wind in de haren, en nu ja, soms dus ook de kogels om de oren. Opvallend: de man die hem het laatste zetje geeft ziet de bui al hangen en prevelt naar goed Rotterdams gebruik driemaal Allahoe Akbar. Bhatt leeft nog, zijn gezin ook - na een minuut of wat krijgt hij schijnbaar toch door wat er onder hem gebeurt en neemt de benen. "I stopped my zipline rope, jumped down from about 15 feet, and started running with my wife and son. I was only thinking about saving my life and my family's life."