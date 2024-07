Dan nu een kijkje in een land waar we maar weinig aan denken: India. Is het onterecht dat we zo weinig aandacht aan deze miljardeneconomie schenken? De wereld is immers groter dan alleen het Westen en India heeft intussen meer inwoners dan China. Nee. Het is hier verdomme geen OneWorld. Bollywoodfilms zijn in het beste geval lachwekkend en in de meeste gevallen niet om aan te gluren voor de gemiddelde westerling, het verkeer daar is een anarchistische moordmachine en de eetcultuur bestaat uit vijftig tinten voedselvergiftiging. Waar we echter wel graag over berichten is geld en in dit geval godsgruwelijk veel geld dat over de balk wordt gesmeten voor de Indiase bruiloft van de eeuw: het huwelijk van Anant Ambani en Radhika Merchant.

Hij, Anant Ambani, is het zoontje van Mukesh Ambani, de rijkste man van India. Zij, Radhika Merchant, is de dochter van Vira en Shaila Merchant, van de miljardenfarmaceut Encore Healthcare. Het huwelijk wordt deze dagen voltrokken in Mumbai en kost volgens naar verluidt 600 miljoen dollar. Één blik op het paar zegt genoeg: dat moet échte liefde zijn.