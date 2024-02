TOPSHOTS - PAKISTAN - POLITICS - VOTE

Burqa-clad women line up to cast their ballots to vote at a polling station during Pakistan's national elections in Peshawar on February 8, 2024. Millions of Pakistanis began voting February 8 in an election marred by allegations of poll rigging, with the country's most popular politician in jail and a military-favoured candidate tipped to win.

Abdul MAJEED / AFP