Charles Groenhuijsen is iets op het spoor, met linkjes enzo, zoals je dat doet op het internet. De media willen namelijk niet dat u weet dat de meeste daders bij rellen MANNEN zijn. Dit is een groot geheim, je mag het er eigenlijk niet over hebben, en daarom lees je er niks over in de MSM! Maar wel bij Charles! Die draait niet om de hete brij heen. Die is niet bang om MAN en paard te noemen. Kijk daarom zijn vlogs, zodat u niet denkt dat er allemaal rare wijven elkaar in de haren vliegen in Engeland. Heete teek Sjarrel.

PS: Of zou hij nu overstappen naar Engelandduiden om het Amerikaduiden niet zo lekker gaat?