00:15 - Charles neemt de video op donderdagavond op in de bergen van Colorado. Er wordt veel gescholden onder zijn video's. Dat vinden we zielig.

00:40 - Een heel rijk iemand vertelt in de New York Times dat hij een grote donor is voor de Democraten. Hij maakte zich zorgen om de campagne van Joe Biden en heeft samen met 600 andere bezorgde grote donoren een conference call gehad met de top van de Democraten. Charles ziet: toen was het lot van Joe Biden eigenlijk bezegeld. Charles vindt het leuk om te lezen hoe dat gaat met die donoren.

02:50 - De campagne begint zich te concentreren op 2 kandidaten. Kamala Harris en Donald Trump.

03:05 - De peilingen zijn allemaal nog vrij vers. Tussendoor meldt Charles dat je Kamala moet uitspreken als Kàmmàllaa en dat het wel meevalt hoe rommelig zijn camper is. Er hangt wel een kabel die naar een satelliet op het dak van de camper loopt.

03:40 - De Democraten zijn het heel erg met elkaar eens. Dat is heel erg lastig voor de tegenstanders.

04:00 - Dan nu de haters en losers. Bert schrijft dat Charles wordt betaald om propaganda te verspreiden. Dat is niet zo, meldt Charles. Charles heeft ook niet met Harris aan de bar zitten zuipen.

04:20 - Koentje vraagt of Charles aan de drugs zit. Charles zegt nee.

04:28 - Frans Quakernaat schrijft dat Charles een linkse dramneus is. Charles besluit geen grappen te maken over de achternaam van Frans.

04:43 - K Ostarina schrijft dat Charles wallen onder zijn ogen heeft en dat dit door liegen komt. Charles zegt dat dat wel meevalt.

04:56 - Roodborstje noemt Charles aandachtsgeil. Huggermugger schrijft dat Charles eens goed op zijn platte bek moet vallen. Charles vraagt of het wat minder kan met dat gescheld.

05:28 - Frank Geurts schrijft dat Kamala er alleen omwille van de diversiteit zit. Ook is ze "bruin en niet zwart". Charles kreeg er een nare smaak van in zijn mond en heeft Frank geblokkeerd.

06:15 - R. Genis schrijft dat Charles eerst niet enthousiast was over Kamala Harris maar nu ineens heel erg. Charles zegt dat hij niet vindt, maar constateert. Charles constateert een klein wonder bij de Democraten.

06:40 - Charles ziet dat het ook gaat om de 'battleground states'. Charles noemt 3 staten.

06:55 - Trump heeft de grote publiciteitsboost van de conventie al gehad, zegt Charles. Kamala Harris gaat die nog krijgen, zegt Charles ook. Dat levert nog wel een paar procenten extra op.

07:20 - Charles ziet: Kamala Harris zit in een stijgende lijn. Of die doorgaat weet Charles niet, maar het momentum is er duidelijk. Charles ziet de partij "vibreren" van enthousiasme.

07:50 - De republikeinen krijgen het benauwd, ziet Charles. Kamala Harris is een crimefighter, weet Charles.

08:17 - Jake Z schrijft dat er een tweede burgeroorlog komt als Trump verliest. Charles noemt het een valide punt, want Amerikanen hebben heel veel wapens.

09:40 - Reino Mansen schrijft dat de Obama's Harris niet steunen. Charles denkt van wel, en wel binnen een paar dagen. Waarschijnlijk in een groot stadion, denkt Charles. Op het moment dat de video werd geplaatst hadden de Obama's al hun steun uitgesproken, met een video.

10:40 - Obama behoort tot de grootste, belangrijkse en meest inspirerende Democraten, ziet Charles.

10:50 - Charles blijft het nieuws voor ons een beetje bijhouden vanuit de bergen. GODZIJDANK.