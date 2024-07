Haaien zijn toch wel een beetje de wolven van de oceaan: in theorie prachtige beesten, en statistisch misschien minder dodelijk dan keukentrapjes, maar aan die statistiek heb je precies helemaal niets als er eentje in je reet bijt. En nu blijken ze er ook nog met onze coke vandoor te gaan. In Brazilië hebben wetenschappers drugstests uitgevoerd bij haaien (vermoedelijk om ze daarna in een Amazon sweatshop te laten werken, red.) en onze gevinde vrienden blijken meer neusbier in hun kieuwen te hebben dan een gemiddelde Zuidashipo op zaterdagavond. "Marine biologists tested 13 Brazilian sharpnose sharks taken from the shores near Rio de Janeiro and found they tested for high levels of cocaine in their muscles and livers. The concentrations were as much as 100 times higher than previously reported for other aquatic creatures." Dat is toewijding. Ook goed nieuws voor iedereen die zich zorgen maakt over de verdeling van emotionele arbeid in de haaienpopulatie: de vrouwtjes hebben schijt. "All females in the study were pregnant, but the consequences of cocaine exposure for the foetuses are unknown, experts say." Zin in weekend nu.