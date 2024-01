Ooooooh echt heel jammer! Als je met een explosief staat te wapperen en het 'mogelijk de bedoeling is om het explosief bij een woning tot ontploffing te brengen', en het ding dan EXPLODEERT! Aanvankelijk alleen beide handjes kwijt, toen naar het ziekenhuis, en toen stopte het lichaam er maar gewoon helemaal mee. Daar had Sire een campagne over: je bent een rund als je... De rest van Nederland vindt het: echt enorm jammer! Niet prettig!!! Dat moet vervelend zijn!!! Dat is echt naar zeg! Wat een ongelukkige situatie! Sjonge wat een vervelende gebeurtenis!! Vervelend! Goh wat spijtig! Wat onplezierig! Niet normaal wat een tegenvaller! Wat een ongemak! Vreeeeselijk! Drama! Ramp! Catastrofe! Zonde!!