Het dierbaarste bezit op GSHQ, per redactiedecreet verkozen net boven de koffiemachine: de unieke Vintage GeenStijl Doodskist. Eeuwig rekwisiet voor verkiezingsshowtjes en andersoortige cameraklusjes, bewaardoos van vlaggen, banners en allerhande GeenStijl-parafernalia, en als Spartacus weer eens een maandje in Nederland is maakt-ie er een bedje van en dan slaapt hij als een roos. Maar wat je dus óók in zo'n doodskist kan stoppen, behalve doden en ideologisch doden, is cocaïne. Dat deed een Fransman die op de A29 bij Numansdorp van de weg werd geplukt. Hij vervoerde 250 kilo aan niet-menselijke Colombiaan. Liever te veel coke in de kist, dan weer een feestje gemist?