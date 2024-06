De UvA heeft een debat beslecht dat al vijftig jaar zorgt voor een diep schisma binnen de wetenschap: wijde pupillen vs nauwe pupillen. Want wat blijkt: doppen als zwarte damstenen doen het helemaal niet goed bij het andere/zelfde geslacht. Slecht nieuws voor dealers, maar ook voor sommige vrouwtjes die al eeuwen dood zijn, jubelt MarCom in een persbericht over een onderzoek dat inderdaad barst van de ambitie, creativiteit, en betrokkenheid.

"Tijdens de Renaissance gebruikten vrouwen druppels van het kruid wolfskers om hun pupillen te verwijden en er aantrekkelijker uit te zien. Bijna 400 jaar later laten we met onze studie zien dat ze juist het tegenovergestelde bereikten, want vernauwde (kleinere) pupillen worden juist aantrekkelijker gevonden dan verwijde (grotere) pupillen."

Wij vinden dit: heel vervelend voor Hugo de Jonge.