Kijk mensen. En HIEROM bloedt (lineaire) tv langzaam dood - en onze jeugd ideologisch ook. Wij hebben Gio en Gino en Enzo of hoe heten al die lullen waar Bertje Brussen fan van is, maar dit is andere koek. Deze dude heet Darren Watkins jr., alias Speed, een of andere vlogger uit de States. Gozer heeft meer dan 25 MILJOEN abonnees op z'n kanalen en iedere vlog wordt miljoenen keren bekeken. Bijzondere dingen doet-ie trouwens niet: vaak zit hij maar een beetje te gamen of gaat hij op bezoek in een stad. En John de Mol maar programmaatjes maken waar BN'ers elkaar in ruil voor 100.000 kijkers uitvreten voor wat extra centen en een beetje bekendheid. Enfin, gisteren was meneer Speed in Nederland en dat leverde hysterische taferelen op. Hij werd door fans (jongeren van non-Marjoleinfaberiaanse persuasie) belaagd op de pont bij Amsterdam CS, moest ontzet worden door de waterpolitie, enzovoorts. Iets voor u, dat vloggen?