Vloggend sukkeltje Valentino Basili uit Den Haag (bekend van de tramvideo) heeft niet alleen een hekel aan homo's, hij heeft ook een hekel aan moslims. De behoorlijk matige reïncarnatie van de Zaanse tjappie Ismail Ilgun heeft in een Telegramgroep geroepen dat hij een 'genocide aanval' wil plegen op een moskee. "Ik wil zo graag een genocide aanval plegen op een goed druk bezochte moskee. Maar wil dat niet in m’n eentje doen. En niemand wil me joinen." Nee, niemand wil je joinen, want je bent sneu, knettergek, en je hoort thuis in een inrichting. Arrestatiefoto's bij het AD.