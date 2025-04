Mensen die zeggen dat reizen hun passie is bedoelen daarmee vaak dat ze graag een van A tot Z verzorgde all-inclusive boeken naar Curaçao, Bali of - God verhoede - Dubai. Zelden kiezen ze ervoor om écht iets te zien van de wereld, voorbij plekken waar je over de hoofden kunt lopen en het permanent stinkt naar Chris Zeegers. Zo niet Bald and Bankrupt, die de gebruikelijke tourist traps links laat liggen en liever het avontuur opzoekt. Dat doet hij zo leuk dat we hem al eens eerder uitlichtten, maar we doen het bij dezen gewoon nog eens. Onze kale wereldreiziger is namelijk wezen kijken in Oekraïne, waar hij voor het laatst was op de ochtend na de Russische inval. Dat reisverslag was een van zijn meest indrukwekkende. Wat begon als een olijk avonturenvlogje, vol interviews met locals die stuk voor stuk zeiden dat het heus niet zover zou komen, eindigde een dag later in een trein vol van diezelfde locals, die vol ongeloof een laatste kans zochten hun land te ontvluchten. Drie jaar later keert Baldie dus terug. Op zoek naar de brokstukken, de mensen en hun verhalen over de afgelopen 3 jaar. Het geeft een inkijkje in de pijn, de meningen en de overlevingskracht van de gemiddelde Henk en Ingrydski in het verscheurde land. KIJKEN.